Ana Sayfa | SPOR 15/02/2017 17:03

Mustafa Denizli'nin yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Mustafa Denizli

TFF. 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un, teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

EskiÅŸehirspor Kulübü Genel Sekreteri Erdal Åžahbaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸampiyonluklar yaÅŸamÄ±ÅŸ Denizli ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmenin olumlu sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yarÄ±n saat 13.00'te EskiÅŸehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekip, teknik direktör Alpay Özalan ile önceki gün yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Igor Tudor

Igor Tudor'un Galatasaray'dan alacaÄŸÄ± Ã¼cret belli oldu

Galatasaray'Ä±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor'a Ã¶deyeceÄŸi para belli oldu


Galatasaray'Ä±n yeni teknik adamÄ± Igor Tudor'un ilk yardÄ±mcÄ±sÄ± bulundu

Galatasaray yÃ¶netimi, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°gor Tudor'a yardÄ±mcÄ±lÄ±k yapmasÄ± iÃ§in sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± eski futbolcu Soner TolungÃ¼Ã§ ile baÄŸlantÄ±ya geÃ§ildi.

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Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam Real Madrid ve Napoli takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek