Mustafa Denizli'nin yeni takÄ±mÄ± belli oldu

TFF. 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un, teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EskiÅŸehirspor Kulübü Genel Sekreteri Erdal Åžahbaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸampiyonluklar yaÅŸamÄ±ÅŸ Denizli ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmenin olumlu sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yarÄ±n saat 13.00'te EskiÅŸehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekip, teknik direktör Alpay Özalan ile önceki gün yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.