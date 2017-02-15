Galatasaray ile 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ± FIFA'lÄ±k oldu

Galatasaray'Ä±n Igor Tudor ile 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine KarabÃ¼kspor BaÅŸkanÄ±'ndan bÃ¼yÃ¼k tepki geldi.

Galatasaray'Ä±n Tudor ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± yanÄ±tlayan Karabükspor BaÅŸkanÄ± Tankut, "Vay Galatasaray haline" dedi. Tudor ve Galatasaray'Ä±n kendilerini büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tankut, "Almanya'dan yarÄ±n dönüyorum ve geldiÄŸim gibi kulübümüzün avukatlarÄ± ile bir toplantÄ± yapacaÄŸÄ±z. Galatasaray'Ä± önce TFF'ye ardÄ±ndan da UEFA ve FIFA'ya ÅŸikayet edeceÄŸiz" dedi. Tudor ile Galatasaray'Ä±n anlaÅŸmasÄ±nÄ±n adÄ±ndan bazÄ± araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Tankut, "Tudor, meÄŸer bize yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha öne Hajduk Split ve PAOK'a yapmÄ±ÅŸ. BunlarÄ± öÄŸrendikten sonra vay Galatasaray'Ä±n haline diyorum. Galatasaray'dan bizi kimse aramadÄ±. HocamÄ±za talip olduklarÄ± zaman aramadÄ±lar, iÅŸ bittikten sonra da aramasÄ±nlar zaten." ÅŸeklinde konuÅŸtu.