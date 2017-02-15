Ana Sayfa | SPOR 15/02/2017 21:36

Åženol GÃ¼neÅŸ cevapladÄ± Lig mi Avrupa mÄ±


BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ, ÅŸampiyonluk konusunda ligi tercih ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ'ta teknik direktör Åženol GüneÅŸ ve takÄ±mÄ±n önemli isimlerinden Cenk Tosun basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Åžampiyonlar Ligi'nden de elenmelerine üzüldüÄŸünü söyleyen GüneÅŸ, "Gruptan çÄ±kmayÄ± bekliyorduk ama elendik. Bu bizi etkiledi ama ÅŸimdi UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. BurayÄ± düÅŸünüyoruz" dedi. Avrupa Ligi'nin BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sekteye uÄŸratÄ±p uÄŸratamayacaÄŸÄ± sorulan GüneÅŸ, "Biz daha önce gerideydik daha sonra yakaladÄ±k. Önemli olan sonunda ÅŸampiyonluk olmaktÄ±r. ÇarÅŸamba - Pazar kim oynayacak kim sakatlanacak bunu bilemeyiz. Lig ve Avrupa'dan hangisini isterseniz diye sorarsanÄ±z ben daha önce de ligi istediÄŸimi söylemiÅŸtim."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Galatasaray ile 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ± FIFA'lÄ±k oldu

Galatasaray'Ä±n Igor Tudor ile 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine KarabÃ¼kspor BaÅŸkanÄ±'ndan bÃ¼yÃ¼k tepki geldi.

Mustafa Denizli

Mustafa Denizli'nin yeni takÄ±mÄ± belli oldu

TFF. 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un, teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Igor Tudor

Igor Tudor'un Galatasaray'dan alacaÄŸÄ± Ã¼cret belli oldu

Galatasaray'Ä±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor'a Ã¶deyeceÄŸi para belli oldu