Åženol GÃ¼neÅŸ cevapladÄ± Lig mi Avrupa mÄ±

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ, ÅŸampiyonluk konusunda ligi tercih ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ'ta teknik direktör Åženol GüneÅŸ ve takÄ±mÄ±n önemli isimlerinden Cenk Tosun basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Åžampiyonlar Ligi'nden de elenmelerine üzüldüÄŸünü söyleyen GüneÅŸ, "Gruptan çÄ±kmayÄ± bekliyorduk ama elendik. Bu bizi etkiledi ama ÅŸimdi UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. BurayÄ± düÅŸünüyoruz" dedi. Avrupa Ligi'nin BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sekteye uÄŸratÄ±p uÄŸratamayacaÄŸÄ± sorulan GüneÅŸ, "Biz daha önce gerideydik daha sonra yakaladÄ±k. Önemli olan sonunda ÅŸampiyonluk olmaktÄ±r. ÇarÅŸamba - Pazar kim oynayacak kim sakatlanacak bunu bilemeyiz. Lig ve Avrupa'dan hangisini isterseniz diye sorarsanÄ±z ben daha önce de ligi istediÄŸimi söylemiÅŸtim."