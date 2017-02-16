Wesley Sneijder Tudor hakkÄ±ndaki sessizliÄŸini bozdu

Galatasaray'Ä±n HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Sneijder, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen teknik adam Tudor hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

GalatasaraylÄ± Wesley Sneijder'in yeni teknik direktor Tudor hakkÄ±ndaki açÄ±klamalarÄ±:

"Onunla antrenman yapma ÅŸansÄ± bulamadÄ±m, çünkü sakatlÄ±ÄŸÄ±m devam ediyor. Antrenman yapmadÄ±m ama tabii ki onu tanÄ±yorum. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz. UmarÄ±m bize iyi ÅŸeyler getirir. Åžampiyonluk ÅŸansÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸmedi. Lig yarÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±z. Hala ÅŸampiyon olmak istiyoruz. Åžu an Rize maçÄ±na odaklandÄ±k. BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± ondan sonra düÅŸüneceÄŸiz"