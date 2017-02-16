Krasnodar FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e bu akÅŸam rakibi Krasnodar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Sezona UEFA Åžampiyonlar Ligi umuduyla baÅŸlayan Fenerbahçe, play-off turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco’ya elendi. UEFA Avrupa Ligi’ne Ä°sviçre’den Grasshoppers’Ä± eleyerek katÄ±lan sarÄ±-lacivertliler, A Grubu’nda Manchester United (Ä°ngiltere), Feyenoord (Hollanda) ve Zorya (Ukrayna) ile eÅŸleÅŸti. Grubu 13 puanla Manchester United’Ä±n önünde lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turuna adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

Krasnodar ise daha uzun bir yoldan geçerek son 32’ye geldi. UEFA Avrupa Ligi için iki eleme turu oynayan Krasnodar, I Grubu’nda Schalke 04 (Almanya), Salzburg (Avusturya) ve Nice (Fransa) ile mücadele etti, 7 puan ve averajla ikinci olarak son 32’ye kalmayÄ± baÅŸardÄ±.

Krasnodar Fenerbahçe UEFA maçÄ± saat kaçta, hangi kanalda ÅŸifreli mi?

Krasnodar Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Mücadele TRT 1 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak.