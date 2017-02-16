YÄ±lmaz Vural Tudor KarabÃ¼kspor'da olduÄŸu gibi Galatasaray'da baÅŸarÄ±lÄ± olabilecek mi

Galatasaray'Ä±n Igor Tudor'u teknik direktÃ¶r olarak takÄ±ma almasÄ±ndan sonra YÄ±lmaz Vural da aÃ§Ä±klamada bulundu.

TRT Radyo Haber'e katÄ±lan ünlü teknik direktör YÄ±lmaz Vural, Galatasaray'Ä±n Riekerink'in yerine Tudor'u getirmesiyle ilgili çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulundu. YÄ±lmaz Vural'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "Ligde tam her ÅŸey kÄ±zÄ±ÅŸmÄ±ÅŸken böyle bir transfer hoÅŸ deÄŸil. Profesyonel olarak bakÄ±nca sorun yok tabii. Tudor'un transferinde her iki taraf da kendini haklÄ± görüyor. Tudor'un Galatasaray'a transferine bir Türk teknik direktörü olarak üzüldüm. Tudor, Karabükspor'da baÅŸarÄ±lÄ± oldu tamam ama bakalÄ±m Galatasaray'da baÅŸarÄ±lÄ± olabilecek mi? Bizim yöneticilerimiz, Türk teknik direktörlere o bizden biri diyerek bakÄ±p görev vermiyor."