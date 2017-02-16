Hapoel Beer Sheva BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Hapoel Beer Sheva ile mÃ¼cadele edecek

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akÅŸam Ä°srail'in Hapoel Beer-Sheva takÄ±mÄ±na konuk olacak. UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Beck ve Aboubakar ile sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Adriano, karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek

Hapoel Beer-Sheva BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± saat kaçta hangi kanalda canlÄ± yayÄ±nlanacak?

Hapoel Beer-Sheva BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bu akÅŸam saat 23:05'te baÅŸlayacak. Mücadele Tivibu Spor kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçÄ±nda bu akÅŸam Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, avantajlÄ± skor için sahaya çÄ±kacak. UEFA Åžampiyonlar Ligi grup aÅŸamasÄ±nda 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkÄ± kazanan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, son 32 turunda rakibiyle ilk maçÄ±nÄ± deplasmanda oynayacak. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki mücadele bu akÅŸam TSÄ° 23.05'te Turner StadÄ±'nda oynanacak.