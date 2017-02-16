SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pte Igor Tudor dÃ¶nemi resmen baÅŸladÄ±

Galatasaray, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor iÃ§in imza tÃ¶reni dÃ¼zenledi

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'dan ayrÄ±lan HÄ±rvat teknik direktör Igor Tudor ile resmi sözleÅŸme imzaladÄ±.Türk Telekom Arena'da düzenlenen ve Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende HÄ±rvat teknik adam, 1,5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye imza attÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Dursun Özbek, baÅŸarÄ±yÄ± hedefleyen bir yönetim olarak Jan Olde Riekerink ile yollarÄ±na devam etmeme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "DolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucunda çalÄ±ÅŸmak istediÄŸimiz bazÄ± antrenörler söz konusuydu. BunlarÄ±n içerisinde SayÄ±n Igor Tudor ile devam etmeye karar verdik. Tudor dünden itibaren Galatasaray'Ä±n resmi antrenörüdür. Kendisine ve ekibine baÅŸarÄ±lar diliyorum. SayÄ±n Tudor'un önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'a çok büyük hizmetler vereceÄŸi kanaatindeyim. Kendisine baÅŸarÄ±lar diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Igor Tudor da Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getirerek, "Hepimizin amacÄ± Galatasaray'Ä± en iyi ÅŸekilde temsil etmek ve baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Bana bu büyük imkanÄ± verdiÄŸi için baÅŸkanÄ±mÄ±za bir kez daha teÅŸekkür ediyorum. Tek amacÄ±mÄ±z Galatasaray'Ä± baÅŸarÄ±lÄ± kÄ±lmak." diye konuÅŸtu.