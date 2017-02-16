Krasnodar 1-0 FenerbahÃ§e maÃ§ sonucu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maÃ§Ä±nda Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele eden FenerbahÃ§e rakibine 1-0'lÄ±k skorla maÄŸlup oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçÄ±nda deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüÄŸü ile sona ererken, sarÄ±-lacivertliler tur ÅŸansÄ±nÄ± Ä°stanbul'a bÄ±raktÄ±.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Martynovich'in pasÄ± ile ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Wanderson'un ortasÄ±nda penaltÄ± noktasÄ± üzerinde Claesson'un kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak filelere gitti. 1-0
38. dakikada sol kanattan ceza sahasÄ±na sokulan Ramirez'in pasÄ±nda Podberezkin'in yerden sert ÅŸutunda köÅŸeye giden topu kaleci Volkan kurtardÄ±.
40. dakikada Lens'in kaleye yaklaÅŸÄ±k 30 metre mesafeden vuruÅŸunda top kalecide kaldÄ±.
48. dakikada Fenerbahçe savunmasÄ±nÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi topla ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazÄ±nda buluÅŸan Kaleshin'in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak üstten dÄ±ÅŸarÄ± gitti.
61. dakikada Wanderson'un ceza sahasÄ±nÄ±n hemen dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda top farklÄ± ÅŸekilde auta çÄ±ktÄ±.
67. dakikada Lens'in pasÄ±nda ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazda topla buluÅŸan Sow'un ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak kaleci Kritsyuk'ta kaldÄ±.
82. dakikada Kjaer'in uzun pasÄ±nda Lens'in kafayla indirdiÄŸi topla ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda buluÅŸan Fernandao'nun geliÅŸine vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kalecide kaldÄ±.
Stat: Krasnodar
Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Martin Balko xx, Tomas Somolani xx
Krasnodar: Stanislav Kritsyuk xx, Naldo xx, Aleksandr Martinovich xx, Cristian Ramirez xx, Vitali Kaleshin xx, Yuri Gazinskiy xx, Vyacheslav Podberezkin xx (Pereyra dk. 70 x), Viktor Claesson xx, Charles Kabore xx, Wanderson xx (Laborde dk. 65 x), Fedor Smolov xx
Yedekler: Denis Adamov, Sinitsyn, Torbinskiy, Zhigulev, Joaozinho
Teknik Direktör: Igor Shalimov
Fenerbahçe: Volkan xx, Åžener x, Kjaer xx, Neustadter x, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper Potuk x, Lens xx, Sow x (Ozan Tufan dk. 72 x), Emenike x (Fernandao dk. 72 x)
Yedekler: Fabiano, Van der Wiel, YiÄŸithan Güveli, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Aatif
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Gol: Claesson (dk. 4) (Krasnador)
SarÄ± kartlar: Podberezkin, Kabore, Kaleshin (Krasnador), Hasan Ali, Neustadter, Lens (Fenerbahçe)