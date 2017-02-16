FenerbahÃ§e deplasmanda Krasnodmar'a maÄŸlup oldu

Bu akÅŸam Rusya deplasmanÄ±nda oynanan FenerbahÃ§e-Knasnodmar mÃ¼cadelesinde sarÄ±-lacivertli takÄ±m maÄŸlubiyetle sahadan ayrÄ±ldÄ±.
UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçÄ±nda Fenerbahçe, Rusya deplasmanÄ±nda Krasnodar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Krasnodar Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Krasnodar, Fenerbahçe'yi 1-0 maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Krasnodar'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada devre arasÄ±nda transfer edilen Ä°sveçli Viktor Claesson kaydetti. Ä°ki ekip arasÄ±ndaki rövanÅŸ mücadelesi 22 Åžubat ÇarÅŸamba günü Ä°stanbul'da oynanacak.