Hapoel Beer Sheva BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Avrupa Ligi'nde karÅŸÄ±laÅŸacak olan Hapoel Beer Sheva BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± bu akÅŸam oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçÄ±nda Hapoel Beer-Sheva ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, Ä°srail'e gitti. BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçÄ±nda bu akÅŸam TSÄ° 23.05’te Turner StadÄ±’nda Hapoel Beer-Sheva ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Siyah-beyazlÄ±lar, Hapoel Beer-Sheva maçÄ± için Sabiha Gökçen HavalimanÄ±’ndan özel bir uçakla Tel Aviv’e gitti. BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa'da avantaj peÅŸinde.. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akÅŸam Ä°srail'in Hapoel Beer-Sheva takÄ±mÄ±na konuk olacak. UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Beck ve Aboubakar ile sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Adriano, karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek