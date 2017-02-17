Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 08:24

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 21. hafta maÃ§ programÄ±

sÃ¼per toto sÃ¼per lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig heyecanÄ± 21. hafta mÃ¼cadeleleri ile kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, profesyonel liglerde haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:

Bugün:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

YarÄ±n:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Gaziantepspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 Åžubat Pazar:

13.00 GençlerbirliÄŸi-Atiker Konyaspor (Ankara 19 MayÄ±s)

15.00 Fenerbahçe-KasÄ±mpaÅŸa (Ülker)

15.30 Adanaspor-OsmanlÄ±spor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Åžubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)

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