SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 21. hafta maÃ§ programÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig heyecanÄ± 21. hafta mÃ¼cadeleleri ile kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, profesyonel liglerde haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:
Bugün:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
YarÄ±n:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Gaziantepspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19 Åžubat Pazar:
13.00 GençlerbirliÄŸi-Atiker Konyaspor (Ankara 19 MayÄ±s)
15.00 Fenerbahçe-KasÄ±mpaÅŸa (Ülker)
15.30 Adanaspor-OsmanlÄ±spor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
20 Åžubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)