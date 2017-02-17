TerÃ¶r propagandasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ± davasÄ± yeniden baÅŸlayacak

Amedspor futbolcusu Deniz Naki hakkÄ±nda, 'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' suÃ§undan verilen beraat kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ± Ã¼zerine futbolcunun yargÄ±lamasÄ±na Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yeniden baÅŸlanacak.

Sosyal medya hesaplarÄ±nda 'Terör örgütü propagandasÄ±' yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakkÄ±nda DiyarbakÄ±r 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 5 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lan Amedspor futbolcusu Deniz Naki, 8 KasÄ±m 2016 tarihinde yapÄ±lan ilk duruÅŸmada beraat etti. Gerekçeli kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, DiyarbakÄ±r'da bulunan bir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf baÅŸvurusu yaparak, Naki'nin beraatine itiraz etti. Ä°tiraz dilekçesinde, sanÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±nda terör örgütünün ÅŸiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösteren, bunlarÄ± öven, teÅŸvik eden propaganda niteliÄŸinde paylaÅŸÄ±mlar olduÄŸunu belirten savcÄ±, mahkemenin sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± vermesinin yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, bu nedenle kararÄ±n bozulmasÄ±nÄ± talep etti. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Naki hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±nÄ± bozarak, yargÄ±lamanÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ± için dosyayÄ± yerel mahkemeye gönderdi. Bozma kararÄ±nÄ±n gerekçesinde propagandanÄ±n esas itibariyle ifade özgürlüÄŸü güvencesi kapsamÄ±nda olduÄŸunu belirten 3'üncü Ceza Dairesi, bütün hak ve özgürlükler gibi düÅŸünceyi açÄ±klama ve yayma hürriyetinin de kötüye kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.