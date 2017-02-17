Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 09:53

Galatasaray'Ä±n yeni teknik adamÄ± Chedjou'yu ilk 11'e hazÄ±rlayacak


Galatasaray'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°gor Tudor, Chedjou'yu kadroya katmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, Hakan Balta'yÄ± da sol bekte oynatacak.

Ä°gor Tudor, Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±ndaki ikinci idmanÄ±na çÄ±ktÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik patronu, bir bölümü GSTV'den canlÄ± yayÄ±nlanan antrenmanda otoriter tavÄ±rlarÄ±yla dikkat çekti. YayÄ±nlanmayan bölümde ise taktik provalara baÅŸlayan 38 yaÅŸÄ±ndaki çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, ilk deÄŸiÅŸikliÄŸini 4-4-2 sistemiyle yapÄ±yor.fanatik'in haberine göre; Sneijder'in sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 10 numarasÄ±z bu sistemi deneyen Tudor'un en önemli hamlesi savunmada olacak. Kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ktan sonra gönderilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan, ancak takÄ±mda kalÄ±nca affedilen ve Riekerink tarafÄ±ndan tercih edilmeyen Chedjou'yu 11'e hazÄ±rlayan Tudor, Hakan Balta'yÄ± ise sol beke çekerek, kademeleri güçlendirmeye çalÄ±ÅŸacak. HÄ±rvat hocanÄ±n Josue'yle de özel olarak ilgilendiÄŸi, gelen haberler arasÄ±nda.

 

 

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