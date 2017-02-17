Kayserispor Bursaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda Kayserispor, Bursaspor'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki karÅŸÄ±laÅŸma, ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde.

Bursaspor, Süper Lig’de bugün Kayserispor’un konuÄŸu olacak. Timsah; Sergen YalçÄ±n’Ä±n takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geçmesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray’Ä± yenerek çÄ±kÄ±ÅŸ yakalayan SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar’Ä± maÄŸlup ederek, 5 haftalÄ±k galibiyet özlemine son vermek istiyor. Kayseri-Bursa maçÄ±nÄ± hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yönetecek. YardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda oynanacak ve saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERÄ°SPOR

Ali Ahamada

Levent

Kana BÄ±yÄ±k

Mabiala

Hakan

Deniz

Rotman

Lawal

Güray

Varela

Welliton

BURSASPOR

Harun

ErtuÄŸrul

Åžamil

Sivok

Onur

Jorquera

Faty

Del Valle

Batalla

Stancu

Kubilay