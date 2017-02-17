SÃ¼per Lig ekibi Avrupa KupalarÄ±'ndan men edildi

Kardemir KarabÃ¼kspor, Finansal Fair Play kriterlerini yerine getiremediÄŸi gerekÃ§esiyle UEFA'dan men edildi

CAS, Kardemir Karabükspor'un UEFA'dan aldÄ±ÄŸÄ± 2 sezon Avrupa'ya gitmeme cezasÄ±nÄ± onadÄ±. Kardemir Karabükspor'un da onayladÄ±ÄŸÄ± habere göre, UEFA'nÄ±n cezasÄ± kesinleÅŸti.

UEFA'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± karar metninde, Karabükspor'un yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 1, 2 ve 3 numaralÄ± maddelerine uymadÄ±. Karabükspor, UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarÄ±na 2 sezon gidemeyecek. Karabükspor'un cezasÄ± 2017/18 ve 2018/19 sezonlarÄ±nda geçerli olacak. Karabükspor, hak kazanmasa dahi bu cezasÄ±nÄ± çekmiÅŸ sayÄ±lacak.

UEFA'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± karar metninde, Karabükspor'un yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 1, 2 ve 3 numaralÄ± maddelerine uymadÄ±. Karabükspor, UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarÄ±na 2 sezon gidemeyecek. Karabükspor'un cezasÄ± 2017/18 ve 2018/19 sezonlarÄ±nda geçerli olacak. Karabükspor, hak kazanmasa dahi bu cezasÄ±nÄ± çekmiÅŸ sayÄ±lacak. Karabükspor BaÅŸkanÄ± Ferudun Tankut da bu durumu doÄŸruladÄ±.

Karabükspor, bu cezanÄ±n yanÄ±sÄ±ra 3 bin euro dosya masrafÄ± tazminatÄ± da ödeyecek. 2013, 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda UEFA ile imzaladÄ±ÄŸÄ± yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ± gereÄŸince yakÄ±n takip altÄ±nda olan Karabükspor, baÅŸabaÅŸ kuralÄ±na yani gelirler ile giderlerin denk düÅŸeceÄŸine dair söz verdi ancak bu sözü tutmayÄ±nca 2 sene Avrupa'dan men aldÄ±.