Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 16:44

GalatasaraylÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcu Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± kadrosuna alÄ±nmadÄ±

galatasaray

GalatasaraylÄ± Bruma, hafta sonu oynanacak Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± kadrosuna alÄ±nmadÄ±

Bruma Igor Tudor'un göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gün antrenmanÄ±n bazÄ± bölümlerinde aÄŸrÄ±larÄ± olduÄŸu için takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Portekizli futbolcu hafta içinde gerçekleÅŸen diÄŸer çalÄ±ÅŸmalarda da isteksiz tavÄ±rlarÄ± ile dikkat çekti. Bu nedenle yeni teknik direktör Igor Tudor Bruma'yÄ± son idmanda yedek kadroda oynattÄ±. HÄ±rvat teknik adam kanatlarda Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues'e ÅŸans verdi.Çaykur Rizespor maçÄ±nda 11'e alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen Bruma ise kapris yaptÄ±. Portekizli futbolcu teknik ekibe aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyince Igor Tudor da kendisini kadroya almadÄ±.Bruma bu sezon Galatasaray formasÄ±yla Süper Lig'de çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 19 maçta 7 gol atÄ±p 6 da asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.

(Fanatik)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Berabere biten maÃ§Ä±n hakemden skandal karar

Ajax ile Legia VarÅŸova karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Legia VarÅŸova'nÄ±n kalecisi, Ajax'Ä±n bir pozisyonunda topu kale Ã§izgisinin iÃ§erisinden Ã§Ä±kartmasÄ±na hakemin "gol deÄŸil" cevabÄ± vermesiyle ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.


Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± Podolski Japonlara satÄ±ldÄ±

1 aydÄ±r Galatasaray ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Japon takÄ±m sonunda amacÄ±na ulaÅŸtÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m Alman futbolcuyu Vissel Kobe'ye 2.7 milyon euro bonservisiyle sattÄ±.

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ

Dev derbinin bilet fiyatlarÄ± belli oldu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisinin bilet fiyatlarÄ± belli oldu