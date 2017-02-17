GalatasaraylÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcu Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± kadrosuna alÄ±nmadÄ±

GalatasaraylÄ± Bruma, hafta sonu oynanacak Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± kadrosuna alÄ±nmadÄ±

Bruma Igor Tudor'un göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gün antrenmanÄ±n bazÄ± bölümlerinde aÄŸrÄ±larÄ± olduÄŸu için takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Portekizli futbolcu hafta içinde gerçekleÅŸen diÄŸer çalÄ±ÅŸmalarda da isteksiz tavÄ±rlarÄ± ile dikkat çekti. Bu nedenle yeni teknik direktör Igor Tudor Bruma'yÄ± son idmanda yedek kadroda oynattÄ±. HÄ±rvat teknik adam kanatlarda Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues'e ÅŸans verdi.Çaykur Rizespor maçÄ±nda 11'e alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen Bruma ise kapris yaptÄ±. Portekizli futbolcu teknik ekibe aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyince Igor Tudor da kendisini kadroya almadÄ±.Bruma bu sezon Galatasaray formasÄ±yla Süper Lig'de çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 19 maçta 7 gol atÄ±p 6 da asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.

(Fanatik)