Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 17:14

Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Sneijder krizi

sneijder Eren derdiyok

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray'da iki Ã¶nemli isim maÃ§ kadrosuna alÄ±nmadÄ±

Galatasaray’da sakatlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± sürüyor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçÄ±nda Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok’un oynamayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Süper Lig’de cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray’da sakatlÄ±klarÄ± süren Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok kadroya alÄ±nmadÄ±.YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun verdiÄŸi bilgiye göre Sneijder ile Derdiyok, Rizespor maçÄ±nda riske edilmeyerek BeÅŸiktaÅŸ derbisine hazÄ±r hale getirilecek.

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Berabere biten maÃ§Ä±n hakemden skandal karar

Ajax ile Legia VarÅŸova karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Legia VarÅŸova'nÄ±n kalecisi, Ajax'Ä±n bir pozisyonunda topu kale Ã§izgisinin iÃ§erisinden Ã§Ä±kartmasÄ±na hakemin "gol deÄŸil" cevabÄ± vermesiyle ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.


Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± Podolski Japonlara satÄ±ldÄ±

1 aydÄ±r Galatasaray ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Japon takÄ±m sonunda amacÄ±na ulaÅŸtÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m Alman futbolcuyu Vissel Kobe'ye 2.7 milyon euro bonservisiyle sattÄ±.

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ

Dev derbinin bilet fiyatlarÄ± belli oldu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisinin bilet fiyatlarÄ± belli oldu