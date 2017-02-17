Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Sneijder krizi

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray'da iki Ã¶nemli isim maÃ§ kadrosuna alÄ±nmadÄ±

Galatasaray’da sakatlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± sürüyor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçÄ±nda Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok’un oynamayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Süper Lig’de cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray’da sakatlÄ±klarÄ± süren Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok kadroya alÄ±nmadÄ±.YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun verdiÄŸi bilgiye göre Sneijder ile Derdiyok, Rizespor maçÄ±nda riske edilmeyerek BeÅŸiktaÅŸ derbisine hazÄ±r hale getirilecek.