Dev derbinin bilet fiyatlarÄ± belli oldu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisinin bilet fiyatlarÄ± belli oldu

Galatasaray, 2016-17 STSL Turgay Åžeren Sezonu’nun 22. haftasÄ±nda 27 Åžubat Pazartesi günü saat 20:00'de BeÅŸiktaÅŸ ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

MaçÄ±n biletleri BeyoÄŸlu GSStore, AslanlÄ± Yol giÅŸeleri, Aktif SatÄ±ÅŸ NoktalarÄ±, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralÄ± Passolig ÇaÄŸrÄ± Merkezi’nden satÄ±ÅŸa sunuluyor. Bilet satÄ±ÅŸlarÄ±, 17 Åžubat 2017 Cuma günü saat 14:00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü saat 15:00'te genel satÄ±ÅŸa sunulacak.

VIP TRÄ°BÜNDE ÇÄ°FTLERE ÖZEL YÜZDE 50 Ä°NDÄ°RÄ°M

Çiftlere özel Vip tribününde yüzde 50 indirimli bilet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°ndirimli bilet satÄ±ÅŸlarÄ± BeyoÄŸlu GS Store, TT Arena AslanlÄ± Yol ve Vip kombine ofisinden gerçekleÅŸecek. Çocuk Tribünü biletleri 8-14 yaÅŸ arasÄ± çocuk ve bir ebeveyni eÅŸliÄŸinde; sadece AslanlÄ± Yol giÅŸeleri ve BeyoÄŸlu Gs Store'dan yapÄ±lacaktÄ±r.

BÄ°LET FÄ°YATLARI:

Kategori 1 (Yemekli Vip) 600 TLKategori 2 (Yemekli Yüzevler) 600 TLKategori 3 (Yemeksiz Vip) 500 TLKategori 4 400 TLKategori 5 300 TLKategori 6 200 TLKategori 7 150 TLKategori 8 125 TLKategori 9 100 TLÇocuk Tribünü (110 ve 210 BloklarÄ±) 100 TL