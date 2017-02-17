Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± Podolski Japonlara satÄ±ldÄ±

1 aydÄ±r Galatasaray ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Japon takÄ±m sonunda amacÄ±na ulaÅŸtÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m Alman futbolcuyu Vissel Kobe'ye 2.7 milyon euro bonservisiyle sattÄ±.

Galatasaray, Podolski'nin Japonya'ya transferinde son noktayÄ± koydu ve Alman futbolcuyu sezon sonunda geçerli olmak üzere Vissel Kobe'ye sattÄ±. beIN SPORTS'un haberine göre, iki kulüp arasÄ±nda 2 hafta sonra yeniden baÅŸlayan bonservis pazarlÄ±klarÄ± Podolski'nin de araya girmesiyle kesinlik kazanmÄ±ÅŸ ve Alman futbolcunun sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Japon yöneticilerle yapÄ±lan pazarlÄ±klar dün son halini aldÄ± ve iki kulüp arasÄ±ndaki resmi imzalar atÄ±ldÄ±. Galatasaray, Alman futbolcuyu sezon sonunda 2 milyon 700 bin Euro bonservis bedeliyle serbest bÄ±rakmayÄ± kabul ederken, Podolski'nin yeni bonus ÅŸartlarÄ± da netleÅŸti. Sezon sonuna kadar Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± için ter dökecek Podolski, SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmasÄ± halinde yÄ±l içinde alacaÄŸÄ± bonuslara ek olarak 200 bin Euro daha hak etmiÅŸ olacak.