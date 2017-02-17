Berabere biten maÃ§Ä±n hakemden skandal karar

Ajax ile Legia VarÅŸova karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Legia VarÅŸova'nÄ±n kalecisi, Ajax'Ä±n bir pozisyonunda topu kale Ã§izgisinin iÃ§erisinden Ã§Ä±kartmasÄ±na hakemin "gol deÄŸil" cevabÄ± vermesiyle ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Legia VarÅŸova karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Maç 0-0 bitti fakat maçÄ±n skorundan çok hakemin skandal kararÄ± maça damgasÄ±nÄ± vurdu. Legia VarÅŸova'nÄ±n kalecisi, Ajax'Ä±n bir pozisyonunda topu kale çizgisinin içerisinden çÄ±kardÄ±, fakat maçÄ±n hakemi bu pozisyonu gol olarak deÄŸerlendirmedi ve Ajax'Ä±n golünü vermedi. Maç da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi sonuçlandÄ±. Tribünler de bu pozisyona oldukça sinirlendi.