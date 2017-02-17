MaÃ§ Ã¶ncesi Ä°gor Tudor'dan flaÅŸ karar hangi futbolcular kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°gor Tudor, Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±ndan Ã¶nce 2 futbolcuyu kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±. Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±sÄ±na Galatasaray'Ä±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ± muhtemel 11 de belirlendi.

Galatasaray'Ä±n çiçeÄŸi burnunda Teknik Direktörü Igor Tudor, Çaykur Rizespor maçÄ± öncesi neÅŸteri vurdu. Galatasaray'da ayrÄ±ca sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle Wesley Sneijder Eren Derdiyok ve Carole de Çaykur Rizespor maçÄ±nda forma giyemeyecek. Galatasaray'Ä±n Çaykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesindeki kamp kafilesinde ÅŸu oyuncular yer alÄ±yor: "Fernando Muslera, Ahmet ÇalÄ±k, Yasin Öztekin, Selçuk Ä°nan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan GümüÅŸ, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk Ä°smail Ünsal, Semih Kaya, Tolga CiÄŸerci, Kerem ÇalÄ±ÅŸkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri SarÄ±oÄŸlu."