Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 19:51

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu o takÄ±ma soruÅŸturma aÃ§tÄ± iÅŸte nedeni


Ä°ngiltere Futbol Federasyonu, Bournemouth hakkÄ±nda doping kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu, Premier League'de mücadele eden Bournemouth hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ä°ngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Bournemouth hakkÄ±nda anti-doping kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± için soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Federasyondan yapÄ±lan açÄ±klamada detaylara yer verilmedi. Bournemouth Kulübü'nün federasyona 23 Åžubat'a kadar savunma yapma hakkÄ± bulunuyor.

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MaÃ§ Ã¶ncesi Ä°gor Tudor'dan flaÅŸ karar hangi futbolcular kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

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Berabere biten maÃ§Ä±n hakemden skandal karar

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Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± Podolski Japonlara satÄ±ldÄ±

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