Ä°ngiltere Futbol Federasyonu o takÄ±ma soruÅŸturma aÃ§tÄ± iÅŸte nedeni

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu, Bournemouth hakkÄ±nda doping kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu, Premier League'de mücadele eden Bournemouth hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ä°ngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Bournemouth hakkÄ±nda anti-doping kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± için soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Federasyondan yapÄ±lan açÄ±klamada detaylara yer verilmedi. Bournemouth Kulübü'nün federasyona 23 Åžubat'a kadar savunma yapma hakkÄ± bulunuyor.