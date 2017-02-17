Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 21:02

Kayserispor Bursaspor'u 2 0 maÄŸlup etti


Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±ndaki Kayserispor-Bursaspor maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 tamamlandÄ±. Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Kayserispor 49. dakikada Welliton ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. 79. dakida bu sefer sahneye Rajko Rotman Ã§Ä±ktÄ± ve skoru 2-0'a taÅŸÄ±dÄ±.

Süper Lig'de 21. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Kayserispor evinde Bursaspor'u aÄŸÄ±rladÄ±. Sahadan 2-0 galip ayrÄ±lan Kayserispor, puanÄ±nÄ± 22'ye taÅŸÄ±dÄ±.Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Kayserispor ile Bursaspor Kadir Has StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.. Maçta ilk devre 0-0 berabere tamamlanÄ±rken Bursaspor'da Deniz YÄ±lmaz 20. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü. Ligde 3 maçtÄ±r yenilmeyen ve son 2 haftada Fenerbahçe ile Galatasaray'Ä± yenen Sergen YalçÄ±n'Ä±n öÄŸrencileri, 19 puanla 16. sÄ±rada yer alÄ±yor. Geçen hafta Fenerbahçe ile berabere kalan yeÅŸil-beyazlÄ±lar ise 28 puanla 8. sÄ±rada…

Kaynak: Sabah

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