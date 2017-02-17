Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 21:10

Cenk Tosun UEFA'nÄ±n en iyi oyuncusu seÃ§ildi

Cenk Tosun

BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maÃ§larÄ±nÄ±n "en iyi oyuncusu" seÃ§ildi

UEFA'nÄ±n internet sitesinde yapÄ±lan oylamada, siyah-beyazlÄ±larÄ±n Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yÄ± deplasmanda 3-1 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada bir gol ve bir asiste imza atan 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, oylarÄ±n yüzde 71'ini alarak son 32 turu ilk maçlarÄ±nÄ±n "en iyi oyuncusu" unvanÄ±na layÄ±k görüldü.

Zlatan Ibrahimovic ikinci sÄ±rada kaldÄ±

Ä°ngiliz temsilcisi Manchester United'Ä±n sahasÄ±nda Fransa'nÄ±n Saint-Etienne takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yendiÄŸi maçta "hat-trick" yapan Ä°sveçli yÄ±ldÄ±z futbolcu Zlatan Ibrahimovic ise oylarÄ±n yüzde 18'ini alarak son 32 turu ilk maçlarÄ±nÄ±n en iyi 2. oyuncusu seçildi.

Ä°talyan ekibi Roma'nÄ±n konuk olduÄŸu Ä°spanyol temsilcisi Villarreal'i 4-0'lÄ±k skorla geçtiÄŸi müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandÄ±ran Bosna-Hersekli futbolcu Edin Dzeko, oylarÄ±n yüzde 8'ine sahip olarak son 32 turu ilk karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n en iyi 3'üncü oyuncusu oldu.

Fransa'nÄ±n Olympique Lyon takÄ±mÄ±nda forma giyen Alexandre Lacazette ise yüzde 3 oyla son 32 turu ilk maçlarÄ±nÄ±n en iyi 4'üncü oyuncusu seçildi. FransÄ±z futbolcu, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'Ä± deplasmanda 4-1 yendikleri maçta takÄ±mÄ± adÄ±na iki gol kaydetti.

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