FenerbahÃ§e'de KasÄ±mpaÅŸa mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de KasÄ±mpaÅŸa ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e, Krasnodar yenilgisinden sonra maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçÄ±nda dün Rusya'da Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Åžubat Pazar günü KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Krasnodar maçÄ±nda görev alan isimlerin yenileme çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. DiÄŸer futbolcularÄ±n ise Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ± pas ve ÅŸut çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±yla devam ettirdiÄŸi ifade edildi. AntrenmanÄ±n dar alanda yapÄ±lan çift kale maçla sona erdiÄŸi kaydedildi.
SarÄ±-lacivertliler, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.