FenerbahÃ§e'de KasÄ±mpaÅŸa mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±ndaki Kayserispor-Bursaspor maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 tamamlandÄ±. Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Kayserispor 49. dakikada Welliton ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. 79. dakida bu sefer sahneye Rajko Rotman Ã§Ä±ktÄ± ve skoru 2-0'a taÅŸÄ±dÄ±.