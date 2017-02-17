Ana Sayfa | SPOR 17/02/2017 21:12

FenerbahÃ§e'de KasÄ±mpaÅŸa mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

fenerbahÃ§e

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de KasÄ±mpaÅŸa ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e, Krasnodar yenilgisinden sonra maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçÄ±nda dün Rusya'da  Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Åžubat Pazar günü  KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat  yönetimindeki antrenmanda Krasnodar maçÄ±nda görev alan isimlerin yenileme  çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. DiÄŸer futbolcularÄ±n ise Ä±sÄ±nma hareketleriyle  baÅŸladÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ± pas ve ÅŸut çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±yla devam ettirdiÄŸi ifade edildi.  AntrenmanÄ±n dar alanda yapÄ±lan çift kale maçla sona erdiÄŸi kaydedildi.

SarÄ±-lacivertliler, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n Fenerbahçe  Can Bartu Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.

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