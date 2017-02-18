Ana Sayfa | SPOR 18/02/2017 07:43

Kosova TÃ¼rkiye maÃ§Ä± nerede ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

Kosova TÃ¼rkiye

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda mÃ¼cadele edecek olan Kosova ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Arnavutluk'ta yapÄ±lacak

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maç Arnavutluk'ta yapÄ±lacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kosova Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n ülkesinde UEFA kriterlerini karÅŸÄ±layan mevcut bir stadÄ±nÄ±n olmamasÄ± gerekçesiyle maçlarÄ±nÄ± baÅŸka ülkelerde oynadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Kosova ile Türkiye arasÄ±nda 11 Haziran Pazar günü TSÄ° 21.45'te baÅŸlayacak maç, Arnavutluk'un Ä°ÅŸkodra ÅŸehrindeki Loro Boriçi StadÄ±'nda oynanacak.

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