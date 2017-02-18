Ã‡aykur Rizespor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray, Ã‡aykur Rizespor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bu akÅŸam 34. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Taraflar arasÄ±nda 1979-1980 sezonundan itibaren yapÄ±lan 33 lig maçÄ±ndan 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandÄ±, 5 karÅŸÄ±laÅŸmada da eÅŸitlik bozulmadÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin 77 golüne, yeÅŸil-mavililer 30 golle karÅŸÄ±lÄ±k verebildi.

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan maçÄ± Galatasaray 2-0 kazandÄ±. DiÄŸer yandan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle yaptÄ±ÄŸÄ± son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldÄ±, bir kez maÄŸlup oldu.

Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor, evinde oynadÄ±ÄŸÄ± lig maçlarÄ±nda Galatasaray'Ä± sadece 4 kez yenebildi. Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 16 kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandÄ±. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 2 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'Ä±n 35 golüne, Çaykur Rizespor 19 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Geçen sezon Rize'de yapÄ±lan maçÄ± ev sahibi ekip son anlarda bulduÄŸu gollerle 4-3 kazandÄ±. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± son 5 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 2 kez de berabere kaldÄ±.