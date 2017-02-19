Ana Sayfa | SPOR 19/02/2017 09:01

FenerbahÃ§eli teknik adam Dick Advocaat'tan Van der Wiel bombasÄ±


TakÄ±mda deÄŸiÅŸime gideceÄŸini duyuran FenerbahÃ§e Teknik direktÃ¶r Dick Advocaat, ilk 11 iÃ§in ikinci bombayÄ± patlattÄ±.

Fanatik'in haberine göre; 63 gün sonra Emenike'yi Krasnodar deplasmanÄ±nda ilk 11'de oynatan ve aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler alan Advocaat, 81 günlük aranÄ±n ardÄ±ndan da Wiel'i görevlendirecek. Büyük umutlarla PSG'den transfer edilen ancak son maçÄ±nÄ± 30 KasÄ±m 2016'da Türkiye KupasÄ±'nda GençlerbirliÄŸi'ne karÅŸÄ± oynayan HollandalÄ± saÄŸ bek, bir türlü isteneni verememiÅŸti.Wiel'in yanÄ± sÄ±ra sol bekte Hasan Ali'yi kesmeyi planlayan Advocaat, burada Ä°smail KöybaÅŸÄ±'na formayÄ± verecek. Emenike'nin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmasÄ±, Van Persie'nin de cezalÄ± olmasÄ± nedeniyle ileride Fernandao'nun oynamasÄ± kesin gibi. Alper'in yerine Ozan Tufan'Ä± düÅŸünen Advocaat, sakatlÄ±ÄŸÄ± tamamen geçen Volkan Åžen'i de 11'e koymaya hazÄ±rlanÄ±yor.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


HiÃ§ nakavt olmamÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk boksÃ¶r ilk raundda nakavt etti

Åžuana kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda hiÃ§ nakavt olmayan Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karÅŸÄ±laÅŸan TÃ¼rk boksÃ¶r Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, maÃ§Ä± ilk raundda galibiyetle sonlandÄ±rdÄ±.


Ã–zgÃ¼r iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yorum Necati AteÅŸ'e kÃ¶tÃ¼ patladÄ± sosyal medya tepki bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Galatasaray-Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ± yorumlayan Necati AteÅŸ, "Ã–zgÃ¼r, iyi frikik atar" demesiyle topun kaleyi bulmasÄ± bir oldu. Sosyal medyadan bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan AteÅŸ, GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n eleÅŸtirisine maruz kaldÄ±.


O pozisyona ofsayt diyen hakem Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±

Galatasaray Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda, yardÄ±mcÄ± hakem skandal bir olaya imza attÄ±. Galatasaray'Ä±n gol atmasÄ±na raÄŸmen yardÄ±mcÄ± hakem pozisyona "ofsayt" dedi.