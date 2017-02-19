FenerbahÃ§eli teknik adam Dick Advocaat'tan Van der Wiel bombasÄ±

TakÄ±mda deÄŸiÅŸime gideceÄŸini duyuran FenerbahÃ§e Teknik direktÃ¶r Dick Advocaat, ilk 11 iÃ§in ikinci bombayÄ± patlattÄ±.

Fanatik'in haberine göre; 63 gün sonra Emenike'yi Krasnodar deplasmanÄ±nda ilk 11'de oynatan ve aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler alan Advocaat, 81 günlük aranÄ±n ardÄ±ndan da Wiel'i görevlendirecek. Büyük umutlarla PSG'den transfer edilen ancak son maçÄ±nÄ± 30 KasÄ±m 2016'da Türkiye KupasÄ±'nda GençlerbirliÄŸi'ne karÅŸÄ± oynayan HollandalÄ± saÄŸ bek, bir türlü isteneni verememiÅŸti.Wiel'in yanÄ± sÄ±ra sol bekte Hasan Ali'yi kesmeyi planlayan Advocaat, burada Ä°smail KöybaÅŸÄ±'na formayÄ± verecek. Emenike'nin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmasÄ±, Van Persie'nin de cezalÄ± olmasÄ± nedeniyle ileride Fernandao'nun oynamasÄ± kesin gibi. Alper'in yerine Ozan Tufan'Ä± düÅŸünen Advocaat, sakatlÄ±ÄŸÄ± tamamen geçen Volkan Åžen'i de 11'e koymaya hazÄ±rlanÄ±yor.