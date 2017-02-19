Galatasaray Hakan Balta'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, tedavilerine devam edilen Hakan Balta iÃ§in resmi sitesi Ã¼zerinden bilgilendirme yaparak, oyuncunun saÄŸ uyluk iÃ§ adalesinde birinci derece zorlanma olduÄŸunu belirtti.

Galatasaray Kulübü, sakatlÄ±klarÄ± bulunan futbolcularÄ±n durumuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Kulübün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, antrenmanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÄŸrÄ± nedeniyle Çaykur Rizespor maçÄ± kadrosuna alÄ±nmayan Hakan Balta'nÄ±n, saÄŸ uyluk iç adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiÄŸi ve tecrübeli futbolcunun günü tedavi ile geçirdiÄŸi kaydedildi.