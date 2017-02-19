Ana Sayfa | SPOR 19/02/2017 09:42

Dick Advocaat FenerbahÃ§e'den istifa mÄ± ediyor


SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk iÃ§in kritik maÃ§a kitlenmiÅŸ durumdayken teknik adam Dick Advocaat'tan kÃ¶tÃ¼ bir haber geldi.

Süper Lig'de bugün formunun zirvesinde olan KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk edecek olan Fenerbahçe'de herkes bu kritik maça kilitlenmiÅŸ durumda. Haftaya girilirken lider BeÅŸiktaÅŸ ile arasÄ±nda 8 puan fark olan Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybetmesi durumunda ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ±nÄ±n çok ama çok azalacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Yönetim ve camia bu maçÄ± ligin dönüm maçÄ± olarak nitelendiriyor. Takvim'in haberine göre; yenilgi veya beraberlik durumunda teknik patron Dick Advocaat'Ä±n yönetimin kendisine yeni sözleÅŸme önermesine raÄŸmen istifa edebileceÄŸi bile kulislerde konuÅŸuluyor! Fenerbahçeli futbolcular da kendi aralalarÄ±nda konuÅŸarak bu maçÄ±n önemine dikkat çekiyorlar.

 

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