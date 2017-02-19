Ana Sayfa | SPOR 19/02/2017 09:48

O pozisyona ofsayt diyen hakem Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±


Galatasaray Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda, yardÄ±mcÄ± hakem skandal bir olaya imza attÄ±. Galatasaray'Ä±n gol atmasÄ±na raÄŸmen yardÄ±mcÄ± hakem pozisyona "ofsayt" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasÄ±nda deplasmanda Galatasaray, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalmÄ±ÅŸ ve zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda önemli 2 puandan olmuÅŸtu. Maç esnasÄ±nda Galatasaray'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiÅŸti. MaçÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ, Maraton programÄ±nda pieroya göre Galatasaray'Ä±n ofsayt nedeniyle iptal edilen golde ofsayt olmadÄ±ÄŸÄ± gösterildi. Pozisyonda Josue'nin Garry Rodrigues'e pas verdiÄŸi anda Rodrigues'in topun 15 santim gerisinde olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu pozisyon yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, mücadeleyi Çaykur Rizespor önünde 1-0 önde götürüyordu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


HiÃ§ nakavt olmamÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk boksÃ¶r ilk raundda nakavt etti

Åžuana kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda hiÃ§ nakavt olmayan Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karÅŸÄ±laÅŸan TÃ¼rk boksÃ¶r Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, maÃ§Ä± ilk raundda galibiyetle sonlandÄ±rdÄ±.


Ã–zgÃ¼r iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yorum Necati AteÅŸ'e kÃ¶tÃ¼ patladÄ± sosyal medya tepki bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Galatasaray-Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ± yorumlayan Necati AteÅŸ, "Ã–zgÃ¼r, iyi frikik atar" demesiyle topun kaleyi bulmasÄ± bir oldu. Sosyal medyadan bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan AteÅŸ, GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n eleÅŸtirisine maruz kaldÄ±.


Dick Advocaat FenerbahÃ§e'den istifa mÄ± ediyor

SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk iÃ§in kritik maÃ§a kitlenmiÅŸ durumdayken teknik adam Dick Advocaat'tan kÃ¶tÃ¼ bir haber geldi.