O pozisyona ofsayt diyen hakem Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±

Galatasaray Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda, yardÄ±mcÄ± hakem skandal bir olaya imza attÄ±. Galatasaray'Ä±n gol atmasÄ±na raÄŸmen yardÄ±mcÄ± hakem pozisyona "ofsayt" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasÄ±nda deplasmanda Galatasaray, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalmÄ±ÅŸ ve zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda önemli 2 puandan olmuÅŸtu. Maç esnasÄ±nda Galatasaray'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiÅŸti. MaçÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ, Maraton programÄ±nda pieroya göre Galatasaray'Ä±n ofsayt nedeniyle iptal edilen golde ofsayt olmadÄ±ÄŸÄ± gösterildi. Pozisyonda Josue'nin Garry Rodrigues'e pas verdiÄŸi anda Rodrigues'in topun 15 santim gerisinde olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu pozisyon yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, mücadeleyi Çaykur Rizespor önünde 1-0 önde götürüyordu.