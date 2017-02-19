Ana Sayfa | SPOR 19/02/2017 09:49

Ã–zgÃ¼r iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yorum Necati AteÅŸ'e kÃ¶tÃ¼ patladÄ± sosyal medya tepki bÃ¼yÃ¼dÃ¼


Galatasaray-Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ± yorumlayan Necati AteÅŸ, "Ã–zgÃ¼r, iyi frikik atar" demesiyle topun kaleyi bulmasÄ± bir oldu. Sosyal medyadan bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan AteÅŸ, GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n eleÅŸtirisine maruz kaldÄ±.

Çaykur Rizespor'un Özgür Çek'le bulduÄŸu frikik golü öncesinde yorumcu Necati AteÅŸ'in kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler sosyal medyada bir anda gündem oldu. Çaykur Rizespor'un kazandÄ±ÄŸÄ± frikikte topun baÅŸÄ±na Özgür Çek geçerken, maçÄ±n yorumcusu Necati AteÅŸ "Özgür'le EskiÅŸehir'de birlikte oynadÄ±m. Ä°yi frikik atar" yorumunu yaptÄ±. ArdÄ±ndan Özgür Çek düzgün bir vuruÅŸla Muslera'nÄ±n koruduÄŸu kalede topu aÄŸlarla buluÅŸturdu. G.SaraylÄ± taraftarlarÄ±n bu golün sonrasÄ±nda hedefinde Necati AteÅŸ vardÄ±.

Ä°ÅŸte G.SaraylÄ± taraftarlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± o yorumlar...

-Özgür Çek'in golünün yarÄ±sÄ±nÄ± Necati AteÅŸ'e yazdÄ±m.

-Necati gol attÄ±racan adama konuÅŸa konuÅŸa.

-Ya Necati mutlu musun ÅŸimdi iyi vurur dedin adam gol attÄ±.

-Necati'nin yorum yaptÄ±ÄŸÄ± her maç puan kaybediyoruz?

-Necati aÄŸzÄ±nÄ± hayra aç.

-Golü Necati mi attÄ±rdÄ±? Hahahaha...

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