Ana Sayfa | SPOR 19/02/2017 10:06

HiÃ§ nakavt olmamÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk boksÃ¶r ilk raundda nakavt etti


Åžuana kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda hiÃ§ nakavt olmayan Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karÅŸÄ±laÅŸan TÃ¼rk boksÃ¶r Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, maÃ§Ä± ilk raundda galibiyetle sonlandÄ±rdÄ±.

Türk boksör Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sushchyts'yi ilk raundda yere sererek müsabakayÄ± nakavt ile kazandÄ±. Maçtaki performansÄ±yla alkÄ±ÅŸ toplayan Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugüne kadar hiçbir maçÄ±nda nakavt olmayan Belaruslu boksör Sushchyts'ye de ilk yenilgisini tattÄ±rdÄ±.Robot lakaplÄ± Türk boksör Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, nakavt ile kazandÄ±ÄŸÄ± müsabaka sonrasÄ± hem gümüÅŸ kemerin sahibi oldu, hemde ülkemize büyük gurur yaÅŸattÄ±.

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Ã–zgÃ¼r iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yorum Necati AteÅŸ'e kÃ¶tÃ¼ patladÄ± sosyal medya tepki bÃ¼yÃ¼dÃ¼

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O pozisyona ofsayt diyen hakem Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±

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Dick Advocaat FenerbahÃ§e'den istifa mÄ± ediyor

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