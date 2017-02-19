HiÃ§ nakavt olmamÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk boksÃ¶r ilk raundda nakavt etti

Åžuana kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda hiÃ§ nakavt olmayan Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karÅŸÄ±laÅŸan TÃ¼rk boksÃ¶r Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, maÃ§Ä± ilk raundda galibiyetle sonlandÄ±rdÄ±.

Türk boksör Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sushchyts'yi ilk raundda yere sererek müsabakayÄ± nakavt ile kazandÄ±. Maçtaki performansÄ±yla alkÄ±ÅŸ toplayan Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugüne kadar hiçbir maçÄ±nda nakavt olmayan Belaruslu boksör Sushchyts'ye de ilk yenilgisini tattÄ±rdÄ±.Robot lakaplÄ± Türk boksör Avni YÄ±ldÄ±rÄ±m, nakavt ile kazandÄ±ÄŸÄ± müsabaka sonrasÄ± hem gümüÅŸ kemerin sahibi oldu, hemde ülkemize büyük gurur yaÅŸattÄ±.