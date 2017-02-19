Futbolcuyu ilk 11'de deÄŸerlendiren Åženol GÃ¼neÅŸ tepkisini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

Hapoel Beer maÃ§Ä±nda Tolgay'a bir ÅŸans verip ilk 11'e alan Åženol GÃ¼neÅŸ, "Bu ne biÃ§im oyun. Sana ÅŸans tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mda hep dÃ¼ÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yorum" dedi.

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktörü Åženol GüneÅŸ'in Ä°srail'deki maçta ilk 11'de ÅŸans tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Tolgay'Ä±n futbolundan hiç memnun kalmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. YÄ±ldÄ±z oyuncuyla bir görüÅŸme yapan GüneÅŸ'in, "Bu ne biçim oyun. ArtÄ±k futbola dön. Sana ÅŸans tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mda hep düÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yorum. Böyle giderse formanÄ±n yüzünü göremezsin. Hapoel Beer gibi önemli bir maçta beklentileri hiç karÅŸÄ±layamadÄ±n. Sana ne dediysem hiçbirini yerine getirmedin" dediÄŸi belirlendi. Takvim'in haberine göre; ligde ve Avrupa'da çok önemli bir sürece girdiklerini Tolgay Arslan'a söyleyen GüneÅŸ'in ayrÄ±ca "Seni oynatmadÄ±ÄŸÄ±mda sürekli ÅŸans alamamaktan yakÄ±nÄ±yorsun. Ancak sana fÄ±rsat verdiÄŸimde beni mahcup ediyorsun. Otur bir düÅŸün ve kendini sorgula. Bu formunla seni oynatÄ±rsam diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± haksÄ±zlÄ±k yapmÄ±ÅŸ olurum. Bu sana son uyarÄ±m" diyerek çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.