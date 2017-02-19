Milli futbolcu hakemi kandÄ±rdÄ± penaltÄ±yÄ± alÄ±nca Ã¶zÃ¼r diledi

Milli futbolcu Enes Ãœnal, Twente-Heerenveen karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda hakemi kandÄ±rarak rakip takÄ±mÄ±n kalecisi yer dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra kendini yere attÄ±. PenaltÄ± alan ve bu durumun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirten Ãœnal, "Bir hata yaptÄ±ysam Ã¶zÃ¼r dilerim" dedi.

Twente'nin Heerenveen'i 1-0 maÄŸlup ettiÄŸi maça Enes Ünal'Ä±n hareketi damga vurdu. Skor 0-0'ken kaleci Erwin Mulder ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan milli golcü Enes Ünal çalÄ±m sonrasÄ± kendisini yere bÄ±raktÄ± ve Türk asÄ±llÄ± hakem Serdar Gözübüyük de penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. 54'te topun baÅŸÄ±na geçen Mateusz Klich hata yapmazken Twente bu golle 3 puanÄ± almÄ±ÅŸ oldu. Fakat daha sonra penaltÄ± pozisyonun tekrarÄ± izlendiÄŸinde kaleci Mulder'in Enes'e herhangi bir temasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Enes Ünal'Ä±n kendisini yere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± görüldü. Maçtan sonra Fox Sports'a açÄ±klamalarda bulunan 19 yaÅŸÄ±ndaki golcü, pozisyon esnasÄ±nda kendisine bir temas olup olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, "Åžimdi fotoÄŸraflarÄ± görünce bir temas olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Hakem penaltÄ±yÄ± verdi. EÄŸer o anda bana bir temas olmadÄ±ÄŸÄ±na emin olsaydÄ±m hakeme penaltÄ±sÄ±nÄ± iptal ettirirdim. Bir hata yaptÄ±ysam özür dilerim. O anda ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± düÅŸünemiyorsunuz, her ÅŸey çok hÄ±zlÄ± geliÅŸiyor. Oraya penaltÄ± almaya gittim ve aldÄ±m. EÄŸer penaltÄ± deÄŸilse özür dilerim" ifadelerini kullandÄ±.