Abdurrahim Albayrak canlÄ± yayÄ±nda duyurdu Galatasaray'a baÅŸkan olacaÄŸÄ±m

Galatasaray'Ä±n eski yÃ¶neticilerinden Abdurrahim Albayrak, tekrar baÅŸkanlÄ±ÄŸa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray'Ä±n eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduÄŸu 'Hafta Sonu' programÄ±na konuk oldu. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n Ä°gor Tudor transferiyle ilgili konuÅŸan Albayrak, "Kulüplerin birbirlerine ihtiyacÄ± var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayÄ±m. Bence Ä°gor Tudor'un alÄ±nmasÄ± doÄŸru olmadÄ±. Bir baÅŸka kulüpte çalÄ±ÅŸan, birkaç gün sonra maçÄ± olan bir teknik direktörü ben almazdÄ±m. Tudor hoca adaylarÄ±mdan biriydi ama ben bu ÅŸekilde almazdÄ±m" ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸkanlÄ±k için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.