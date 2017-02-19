Ana Sayfa | SPOR 19/02/2017 20:22

Almanya'dan terÃ¶rist denerek kovulan futbolcunun o isteÄŸi kabul oldu


Almanya'da terÃ¶rist diye anÄ±lan Ben Hatira, Gaziantepspor formasÄ± giyiyor. ErdoÄŸan ile tanÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Hatira, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Gaziantep'e gelmesiyle hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, beraberindekilerle birlikte 'Ana' uçaÄŸÄ±yla öÄŸle saatlerinde Gaziantep'e geldi. YoÄŸun güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantepsporlu oyuncularla birlikte apronda fotoÄŸraf çektirdi. Uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarÄ± otobüsten selamlayÄ±p çocuklara satranç takÄ±mÄ± hediye etti. Gaziantepsporlu futbolcularÄ±n havaalanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ErdoÄŸan'a 1 numaralÄ± forma hediye edildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra devre arasÄ±nda Gaziantepspor'a imza atan Müslüman futbolcu Ben Hatira, "En büyük hayalim onunla tanÄ±ÅŸmak" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'la konuÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ben Hatira'ya "Ükemize hoÅŸ geldin kardeÅŸim" derken Ben Hatira da "Sizin gibi bir liderle tanÄ±ÅŸmak benim için inanÄ±lmaz mutluluk verdi, sizi seviyoruz, Dünyadaki müslümanlarÄ±n liderisiniz" diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Abdurrahim Albayrak canlÄ± yayÄ±nda duyurdu Galatasaray'a baÅŸkan olacaÄŸÄ±m

Galatasaray'Ä±n eski yÃ¶neticilerinden Abdurrahim Albayrak, tekrar baÅŸkanlÄ±ÄŸa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Milli futbolcu hakemi kandÄ±rdÄ± penaltÄ±yÄ± alÄ±nca Ã¶zÃ¼r diledi

Milli futbolcu Enes Ãœnal, Twente-Heerenveen karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda hakemi kandÄ±rarak rakip takÄ±mÄ±n kalecisi yer dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra kendini yere attÄ±. PenaltÄ± alan ve bu durumun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirten Ãœnal, "Bir hata yaptÄ±ysam Ã¶zÃ¼r dilerim" dedi.


Futbolcuyu ilk 11'de deÄŸerlendiren Åženol GÃ¼neÅŸ tepkisini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

Hapoel Beer maÃ§Ä±nda Tolgay'a bir ÅŸans verip ilk 11'e alan Åženol GÃ¼neÅŸ, "Bu ne biÃ§im oyun. Sana ÅŸans tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mda hep dÃ¼ÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yorum" dedi.