Almanya'dan terÃ¶rist denerek kovulan futbolcunun o isteÄŸi kabul oldu

Almanya'da terÃ¶rist diye anÄ±lan Ben Hatira, Gaziantepspor formasÄ± giyiyor. ErdoÄŸan ile tanÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Hatira, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Gaziantep'e gelmesiyle hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, beraberindekilerle birlikte 'Ana' uçaÄŸÄ±yla öÄŸle saatlerinde Gaziantep'e geldi. YoÄŸun güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantepsporlu oyuncularla birlikte apronda fotoÄŸraf çektirdi. Uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarÄ± otobüsten selamlayÄ±p çocuklara satranç takÄ±mÄ± hediye etti. Gaziantepsporlu futbolcularÄ±n havaalanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ErdoÄŸan'a 1 numaralÄ± forma hediye edildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra devre arasÄ±nda Gaziantepspor'a imza atan Müslüman futbolcu Ben Hatira, "En büyük hayalim onunla tanÄ±ÅŸmak" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'la konuÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ben Hatira'ya "Ükemize hoÅŸ geldin kardeÅŸim" derken Ben Hatira da "Sizin gibi bir liderle tanÄ±ÅŸmak benim için inanÄ±lmaz mutluluk verdi, sizi seviyoruz, Dünyadaki müslümanlarÄ±n liderisiniz" diye konuÅŸtu.