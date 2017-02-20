Galatasaray BaÅŸkanÄ±nÄ±n derbi aÃ§Ä±klamasÄ±na BeÅŸiktaÅŸ'tan jet yanÄ±t

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisinin Pazartesi gÃ¼nÃ¼ oynanmasÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi yanÄ±t verdi

BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak derbinin pazartesi gününe alÄ±nmasÄ±na isyan eden Dursun Özbek’e cevap verdi.KararÄ±n TFF’ye ait olduÄŸunu söyleyen Çebi, derbinin havasÄ±nÄ± bozmaktan yana olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Akhisar Belediyespor maçÄ±nÄ±n sonunda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Çebi, "Dursun Özbek’i iyi tanÄ±yorum. iyi bir dostum. Bizim konumuz bu deÄŸil. TFF pazartesi oynanamasÄ±na karar vermiÅŸ. Bu tür konuÅŸmalarla maçlarÄ±n havasÄ±nÄ± bozmanÄ±n hiçbir manasÄ± yok. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n bir gün dinlenerek çÄ±kmasÄ±nÄ± tabii ki arzu ederiz ama böyle bir talebimiz olmadÄ±” diye konuÅŸtu.