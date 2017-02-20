Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 08:05

Galatasaray BaÅŸkanÄ±nÄ±n derbi aÃ§Ä±klamasÄ±na BeÅŸiktaÅŸ'tan jet yanÄ±t

ahmet nur Ã§ebi

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisinin Pazartesi gÃ¼nÃ¼ oynanmasÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi yanÄ±t verdi

BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak derbinin pazartesi gününe alÄ±nmasÄ±na isyan eden Dursun Özbek’e cevap verdi.KararÄ±n TFF’ye ait olduÄŸunu söyleyen Çebi, derbinin havasÄ±nÄ± bozmaktan yana olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Akhisar Belediyespor maçÄ±nÄ±n sonunda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Çebi, "Dursun Özbek’i iyi tanÄ±yorum. iyi bir dostum. Bizim konumuz bu deÄŸil. TFF pazartesi oynanamasÄ±na karar vermiÅŸ. Bu tür konuÅŸmalarla maçlarÄ±n havasÄ±nÄ± bozmanÄ±n hiçbir manasÄ± yok. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n bir gün dinlenerek çÄ±kmasÄ±nÄ± tabii ki arzu ederiz ama böyle bir talebimiz olmadÄ±” diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 21. hafta sonunda puan durumu nasÄ±l

Åžampiyonluk mÃ¼cadelesinde geÃ§en kan kaybeden Galatasaray bu hafta da 1 puanla deplasmandan ayrÄ±ldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ liderliÄŸini korurken FenerbahÃ§e ise ligde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor


Almanya'dan terÃ¶rist denerek kovulan futbolcunun o isteÄŸi kabul oldu

Almanya'da terÃ¶rist diye anÄ±lan Ben Hatira, Gaziantepspor formasÄ± giyiyor. ErdoÄŸan ile tanÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Hatira, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Gaziantep'e gelmesiyle hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.


Abdurrahim Albayrak canlÄ± yayÄ±nda duyurdu Galatasaray'a baÅŸkan olacaÄŸÄ±m

Galatasaray'Ä±n eski yÃ¶neticilerinden Abdurrahim Albayrak, tekrar baÅŸkanlÄ±ÄŸa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.