Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 08:08

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 21. hafta sonunda puan durumu nasÄ±l

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig

Åžampiyonluk mÃ¼cadelesinde geÃ§en kan kaybeden Galatasaray bu hafta da 1 puanla deplasmandan ayrÄ±ldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ liderliÄŸini korurken FenerbahÃ§e ise ligde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor

Süper Toto Süper Lig'de oynanan son maçlar ve ligdeki puan durumu:

17.02.2017 19:00 KAYSERÄ°SPOR 2 - 0 BURSASPOR

18.02.2017 13:30 ANTALYASPOR 1 - 0 KARDEMÄ°R KARABÜKSPOR

18.02.2017 16:00 MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R 0 - 0 GAZÄ°ANTEPSPOR

18.02.2017 19:00 ÇAYKUR RÄ°ZESPOR 1 - 1 GALATASARAY  

19.02.2017 13:00 GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° 2 - 0 ATÄ°KER KONYASPOR

19.02.2017 15:00 FENERBAHÇE 0 - 0 KASIMPAÅžA 

19.02.2017 15:30 ADANASPOR 1 - 5 OSMANLISPOR

19.02.2017 19:00 BEÅžÄ°KTAÅž  3 - 1 AKHÄ°SAR BELEDÄ°YESPOR

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ahmet nur Ã§ebi

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