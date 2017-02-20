SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 21. hafta sonunda puan durumu nasÄ±l

Åžampiyonluk mÃ¼cadelesinde geÃ§en kan kaybeden Galatasaray bu hafta da 1 puanla deplasmandan ayrÄ±ldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ liderliÄŸini korurken FenerbahÃ§e ise ligde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor
Süper Toto Süper Lig'de oynanan son maçlar ve ligdeki puan durumu:
17.02.2017 19:00 KAYSERÄ°SPOR 2 - 0 BURSASPOR
18.02.2017 13:30 ANTALYASPOR 1 - 0 KARDEMÄ°R KARABÜKSPOR
18.02.2017 16:00 MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R 0 - 0 GAZÄ°ANTEPSPOR
18.02.2017 19:00 ÇAYKUR RÄ°ZESPOR 1 - 1 GALATASARAY
19.02.2017 13:00 GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° 2 - 0 ATÄ°KER KONYASPOR
19.02.2017 15:00 FENERBAHÇE 0 - 0 KASIMPAÅžA
19.02.2017 15:30 ADANASPOR 1 - 5 OSMANLISPOR
19.02.2017 19:00 BEÅžÄ°KTAÅž 3 - 1 AKHÄ°SAR BELEDÄ°YESPOR