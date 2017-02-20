SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 21. hafta sonunda puan durumu nasÄ±l

Almanya'da terÃ¶rist diye anÄ±lan Ben Hatira, Gaziantepspor formasÄ± giyiyor. ErdoÄŸan ile tanÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Hatira, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Gaziantep'e gelmesiyle hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.