Cristiano Ronaldo rakibini adeta futboldan soÄŸuttu

Real Madrid- Espanyol karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Cristiano Ronaldo'nun attÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±mÄ±yla rakibini mutsuz etti.
Ä°spanya La Liga'da 2 maçÄ± eksik olmasÄ±na raÄŸmen lider durumda bulunan Real Madrid, Santiago Bernabeu StadÄ±'nda Espanyol'u aÄŸÄ±rladÄ±. Eflatun-beyazlÄ±lar, Alvaro Morata'nÄ±n 33. dakikada kaydettiÄŸi golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±. Ä°kinci devrede de maçÄ±n kontrolünü elinde bulunduran baÅŸkent temsilcisi, Gareth Bale'Ä±n 83. dakikada fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla farkÄ± 2'ye çÄ±kararak karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±. Öte yandan Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo'nun rakibine attÄ±ÄŸÄ± çalÄ±m da görülmeye deÄŸerdi.