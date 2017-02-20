Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 09:34

Cristiano Ronaldo rakibini adeta futboldan soÄŸuttu


Real Madrid- Espanyol karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Cristiano Ronaldo'nun attÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±mÄ±yla rakibini mutsuz etti.

Ä°spanya La Liga'da 2 maçÄ± eksik olmasÄ±na raÄŸmen lider durumda bulunan Real Madrid, Santiago Bernabeu StadÄ±'nda Espanyol'u aÄŸÄ±rladÄ±. Eflatun-beyazlÄ±lar, Alvaro Morata'nÄ±n 33. dakikada kaydettiÄŸi golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±. Ä°kinci devrede de maçÄ±n kontrolünü elinde bulunduran baÅŸkent temsilcisi, Gareth Bale'Ä±n 83. dakikada fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla farkÄ± 2'ye çÄ±kararak karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±. Öte yandan Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo'nun rakibine attÄ±ÄŸÄ± çalÄ±m da görülmeye deÄŸerdi.

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