Ä°gor Tudor Bruma krizi bÃ¶yle atlatÄ±ldÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni teknik adamÄ± Ä°gor Tudor ile Bruma arasÄ±nda ilk antrenmanda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, Bruma'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemesiyle sona erdi.

Igor Tudor'un çarÅŸamba günü Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk antrenmanda Bruma ile HÄ±rvat hoca arasÄ±nda soÄŸuk rüzgarlar esmiÅŸti.38 yaÅŸÄ±ndaki çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, rakip sol taraftan ataÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda Yasin ile de Jong'un, saÄŸdan gelirken de Selçuk-Burma ikilisinin pres yapmasÄ±nÄ± söylerken, Portekizli futbolcu isteneni, Ä±srarla yerine getirmeyince, yedek takÄ±ma çekilmiÅŸti.Tudor'un yeleÄŸi Bruma'dan alÄ±p Rodrigues'e vermesinin ardÄ±ndan genç yÄ±ldÄ±z tavÄ±r da yapÄ±nca, Rizespor maçÄ±nÄ±n kadrosuna alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±.

ÖZÜR DÄ°LEDÄ°

1-1'lik beraberliÄŸin ardÄ±ndan tepkilere raÄŸmen yönetici Levent NaziofoÄŸlu'nun Bruma kararÄ±yla ilgili hocanÄ±n arkasÄ±nda durmasÄ±, Portekizli yÄ±ldÄ±za geri adÄ±m attÄ±rdÄ±. Fanatik Gazetesinin haberine göre hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul eden Bruma dün önce yönetimden sonra da teknik direktör Igor Tudor'dan özür diledi.Rize maçÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Bruma'nÄ±n pazartesi günü (bugün) idmanda olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tudor, oyuncusunun özrünü kabul ederken, kriz büyümeden çözülmüÅŸ oldu.