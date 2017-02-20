BasÄ±n bunu da yazdÄ± Arda Turan Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±yor mu

Barcelona'da oynayan Arda Turan yazÄ±lan haberlere gÃ¶re, Ä°ngiltere Premier Lig'de oynamak istediÄŸini ancak buna izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Arda Turan'Ä±n Ä°spanya'dan ayrÄ±labileceÄŸi iddia edildi. Milli futbolcunun Ä°ngiltere'de ev aldÄ±ÄŸÄ± ve kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediÄŸi öne sürüldü. ESPN'nin haberine göre; Barcelona'nÄ±n teknik patronu Luis Enrique'nin kendisine ÅŸans vermediÄŸini düÅŸünen Arda'nÄ±n bu durumdan ÅŸikayetçi olduÄŸu vurgulandÄ±. Arda Turan'Ä±n,Chelsea'nin stadÄ± Stamford Bridge'e yakÄ±n bir yerden ev sahibi olduÄŸu, Atletico'dan eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± Diego Costa'nÄ±n da Chelsea'deki hocasÄ± Conte'ye bu konuda fikir verdiÄŸi kaydedildi.