Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 16:16

FenerbahÃ§e Krasnodar maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netecek hakem belli oldu

FenerbahÃ§e Krasnodar

FenerbahÃ§e ile Krasnodar takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Åžubat ÇarÅŸamba günü Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±yla oynayacaÄŸÄ± rövanÅŸ maçÄ±nÄ±, Polonya Futbol Federasyonundan PaweÅ‚ Raczkowski yönetecek.Ülker StadÄ±'nda oynanacak Fenerbahçe-Krasnodar müsabakasÄ±nda düdük çalacak Raczkowski'nin yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, aynÄ± ülkeden Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dördüncü hakemi ise RadosÅ‚aw Siejka olacak.

 
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