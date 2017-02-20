Dani Alves BarcelonalÄ± yÃ¶neticilere ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

Ä°talya'nÄ±n Juventus takÄ±mÄ±nda forma giyen 33 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± defans oyuncusu Dani Alves, geÃ§tiÄŸimiz sezon Barcelona ile yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±ndan Ä°spanyol yÃ¶neticileri sorumlu tuttu

Barcelona'da 2008-2016 yÄ±llarÄ±nda forma giydikten sonra geride kalan sezon sonunda sözleÅŸmesi yenilenmeyerek, serbest bÄ±rakÄ±lan ve Juventus'a transfer olan Alves, Katalan kulübünden ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili gerekçeleri Ä°spanya'nÄ±n ABC gazetesine verdiÄŸi röportajda anlattÄ±.

"Bana saygÄ± göstermediler"

"BarcelonalÄ± yöneticiler bana karÅŸÄ± sahte ve nankör oldu." ifadesini kullanan Alves, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu anda Barcelona'yÄ± yönetenlerin, futbolcularÄ±na nasÄ±l davranmalarÄ± gerektiÄŸiyle ilgili hiçbir fikirleri yok. Bana saygÄ± göstermediler. Sadece FIFA'nÄ±n verdiÄŸi transfer yasaÄŸÄ±ndan sonra bana sözleÅŸmeyi uzatma teklifini getirdiler. Ben de o andan sonra oyuna dahil olup, serbest bÄ±rakÄ±lma ÅŸartÄ±yla uzatÄ±lacak bir sözleÅŸmeye imza attÄ±m."

Ä°stenmediÄŸi bir yerde kalmamak için Barcelona'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren BrezilyalÄ± futbolcu, Ä°spanyol kulübünün yöneticilerini, "samimi olmamak" ve yüz yüze görüÅŸtüklerinde "gerçeÄŸi söylememekle" suçladÄ±.

Alves, Juventus'ta forma giymekten büyük memnuniyet duyduÄŸunu da belirterek, "Kazanan, tarihi olan bir kulüpte üst düzeyde rekabete girmek istiyordum. Çünkü rekabetçi, kazanan biriyim. Juventus da aynÄ± benim gibi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Futbol ikiyüzlü"

Öte yandan günümüz futbolunun "çok ikiyüzlü" olduÄŸunu savunan Alves, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

"Futbol, çok ikiyüzlü. Bundan dolayÄ± büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±m var. Küçük yaÅŸlardan bu yana imza daÄŸÄ±tÄ±rdÄ±m, çünkü hep meÅŸhur, önemli olmayÄ± ve imza vermeyi hayal ederdim. Bu masum bir çocuÄŸun düÅŸüncesiydi, ne anlama geldiÄŸinden haberim bile yoktu. Åžimdi ünlüyüm ve farkÄ±na vardÄ±m ki ünlülere kötü gözle bakÄ±lÄ±yor. Futbol kÄ±skançlÄ±k, ikiyüzlülük ve sahte dostluklar getiriyor."