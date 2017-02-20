Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 18:23

Neymar ve Barcelona'ya ÅŸok o itirazlar reddedildi

Neymar

Ulusal Mahkeme, suÃ§lamalarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼p davanÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Neymar ve Barcelona KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazlarÄ± reddett

Ä°spanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, Neymar'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Santos kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialardan dolayÄ± BrezilyalÄ± futbolcunun ve Barcelona Kulübünün yargÄ±lanmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± onayladÄ±.

Mahkemenin kararÄ±yla yargÄ±lama sürecinin baÅŸlamasÄ± beklenirken, futbolcu Neymar, annesi Nadine Gonçalvez, Neymar'Ä±n babasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu aile ÅŸirketi N&N, Santos kulübü, Barcelona Kulübünün BaÅŸkanÄ± Josep Maria Bartomeu ve eski kulüp baÅŸkanÄ± Sandro Rosell'in sanÄ±k sandalyesine oturmasÄ± öngörülüyor.

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