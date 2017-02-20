Neymar hem kendinin hem de Barcelona'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±

Neymar'Ä±n Santos'tan ÅŸimdiki takÄ±mÄ± Barcelona'ya transferi sÄ±rasÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair Ã§Ä±kan iddialardan dolayÄ± hem oyuncu hem de takÄ±m mahkemelik oldu.

Ä°spanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, Neymar'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Santos kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialardan dolayÄ± BrezilyalÄ± futbolcunun ve Barcelona Kulübünün yargÄ±lanmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± onayladÄ±. Ulusal Mahkeme, suçlamalarÄ±n düÅŸürülüp davanÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Neymar ve Barcelona Kulübünün yaptÄ±ÄŸÄ± itirazlarÄ± reddetti. Mahkemenin kararÄ±yla yargÄ±lama sürecinin baÅŸlamasÄ± beklenirken, futbolcu Neymar, annesi Nadine Gonçalvez, Neymar'Ä±n babasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu aile ÅŸirketi N&N, Santos kulübü, Barcelona Kulübünün BaÅŸkanÄ± Josep Maria Bartomeu ve eski kulüp baÅŸkanÄ± Sandro Rosell'in sanÄ±k sandalyesine oturmasÄ± öngörülüyor. Neymar'Ä±n Barcelona'ya transferiyle baÄŸlantÄ±lÄ± suçlamalarÄ±n temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadÄ±ÄŸÄ± dönemde transferinde yüzde 40 payÄ± olan DIS adlÄ± BrezilyalÄ± bir ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± suçlamalar bulunuyor. SuçlamalarÄ±nÄ± 2011-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki döneme dayandÄ±ran ÅŸirket, 2015'in haziran ayÄ±nda Ä°spanyol mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, Neymar'Ä±n 26 MayÄ±s 2013'te Barcelona'ya transferinde kendisine sadece 17,1 milyon Euro'luk ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayÄ±p, transferin gerçek bedelinin kendisinden saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakkÄ± olan yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü. DIS, Barcelona ile BrezilyalÄ± futbolcunun, transfer resmileÅŸmeden önce anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bununla baÄŸlantÄ±lÄ± futbolcuya 40 milyon Euro ön ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her ÅŸeyin kendisinden gizlendiÄŸini iddia ediyor.