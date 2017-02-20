Kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Bruma'dan sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ SÃ¶zleÅŸme ÅŸuan sÃ¶z konusu deÄŸil

GalatasaraylÄ± teknik adam Ä°gor Tudor'un kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Bruma, uzun zamandÄ±r konuÅŸulan sÃ¶zleÅŸme konusuna fena patladÄ±.

Genç yÄ±ldÄ±zÄ±n, takÄ±mÄ±n yeni teknik patronu Tudor'a herhangi bir saygÄ±sÄ±zlÄ±kta bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ ile ligde oynayacaklarÄ± derbide sahaya çÄ±kmayÄ± beklediÄŸi öÄŸrenildi. Son günlerde moralinin bir hayli bozuk olduÄŸu öÄŸrenilen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcu, daha önce 4-5 teknik direktörle çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve herhangi bir problem yaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±. Antrenmanlarda ve maçlarda ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± performansla dikkat çeken genç futbolcu, yedek oturmayÄ± kendisine dert edindi. TakÄ±m içindeki arkadaÅŸlarÄ±na saygÄ± duyduÄŸunu her fÄ±rsatta dile getiren Bruma, sözleÅŸme yenilemediÄŸi için tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde çÄ±kan haberlerden rahatsÄ±z oldu. Sadece oynayacaÄŸÄ± maçlara konsantre olduÄŸunu belirten Bruma, "Hiçbir yönetici ya da teknik direktörümüze saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m olmadÄ±. AyrÄ±ca ne Yasin'e, ne Sinan'a ne de diÄŸer takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ma saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m yok. Åžu anda sözleÅŸme konusu gündemimde deÄŸil. Sezon sonunda duruma bakacaÄŸÄ±z. Åžu anda sadece düÅŸündüÄŸüm BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda ilk 11'de oynamak." görüÅŸünde.

Kaynak: Ajansspor