Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 19:36

Dans ederek dalga geÃ§ti rakibinin bir tekmesiyle nakavt oldu


Ä°ngiltere'de amatÃ¶r dÃ¶vÃ¼ÅŸte Johan Segas ile Joe Harding karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda rakibiyle dans ederek dalga geÃ§en Harding, Segas'Ä±n tek tekmesiyle yerden kalkamadÄ±.

Cumartesi günü Ä°ngiltere'nin Colchester kentindeki Ä°ngiliz Challenge MMA 18 sÄ±rasÄ±nda amatör dövüÅŸçü Johan Segas ile Joe Harding karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Harding'in ring içerisinde rakibine dans ederek alay etmesini fÄ±rsat bilen Segas, çok güçlü bir tekmeyle rakibinin kafasÄ±na vuruÅŸunu yaptÄ±. Harding vuruÅŸu yediÄŸi anda yere yapÄ±ÅŸtÄ± ve Segas, rakibini nakavt etti.

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