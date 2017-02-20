Ana Sayfa | SPOR 20/02/2017 19:57

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek


Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda TÃ¼rk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray- BeÅŸiktaÅŸ derbisi 27 Åžubat'ta BeinSpots 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbi maçÄ± futbolseverlerin sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda izleyeceÄŸi en önemli mücadelelerden biri olacak. Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Türk Telekom Arena'da aÄŸÄ±rlayacak. Zorlu maçtan çÄ±kacak sonuç zirvedeki diÄŸer takÄ±mlarÄ± da yakÄ±ndan ilgilendiriyor.  Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbi maçÄ± TFF'nin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± programa göre 27 Åžubat Pazartesi günü saat 20.00'de baÅŸlayacak. Türk Telekom Arena'daki mücadele beinsports 1 kanalÄ±ndan naklen ve canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

 

 

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